Aileler Yarışıyor'da Yusuf Güney'i Zorlayan Soru

Staff Film'in yapımcılığını üstlendiği TRT 1'in efsane yarışma programı Aileler Yarışıyor'un Cuma günü yayınlanacak bölümün konukları ünlü şarkıcı Yusuf Güney oldu.

Staff Film'in yapımcılığını üstlendiği TRT 1'in efsane yarışma programı Aileler Yarışıyor'un Cuma günü yayınlanacak bölümün konukları ünlü şarkıcı Yusuf Güney oldu.



Ufuk Özkan'ın sunumu ve Yusuf Güney'in şarkıları ve esprileriyle ile renklenen bölümde en iyi Türk Sanat Müziği sanatçıları kimdir? sorusuna 100 kişinin verdiği en popüler yanıtlar arandı. Zeki Müren en popüler cevap olurken sıralamada Muazzez Ersoy, Müzeyyen Senar ve son olarak Bülent Ersoy yer aldı. - İSTANBUL

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