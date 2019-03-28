Son Dakika Haberleri: Aileler Yarışıyor'da Yusuf Güney'i Zorlayan Soru

Aileler Yarışıyor'da Yusuf Güney'i Zorlayan Soru

1 saat önce

Staff Film'in yapımcılığını üstlendiği TRT 1'in efsane yarışma programı Aileler Yarışıyor'un Cuma günü yayınlanacak bölümün konukları ünlü şarkıcı Yusuf Güney oldu.

Aileler Yarışıyor'da Yusuf Güney'i Zorlayan Soru, System.String[]
Staff Film'in yapımcılığını üstlendiği TRT 1'in efsane yarışma programı Aileler Yarışıyor'un Cuma günü yayınlanacak bölümün konukları ünlü şarkıcı Yusuf Güney oldu.

Ufuk Özkan'ın sunumu ve Yusuf Güney'in şarkıları ve esprileriyle ile renklenen bölümde en iyi Türk Sanat Müziği sanatçıları kimdir? sorusuna 100 kişinin verdiği en popüler yanıtlar arandı. Zeki Müren en popüler cevap olurken sıralamada Muazzez Ersoy, Müzeyyen Senar ve son olarak Bülent Ersoy yer aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Yusuf Güney, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reklam Çekimi İçin ABD'ye Giden Sinem Kobal Güzelliğiyle Büyüledi Güzel Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Duygusal Mesaj! Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerle Bir Araya Geldiği Sürpriz Program Başladı Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:18:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aileler Yarışıyor'da Yusuf Güney'i Zorlayan Soru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]