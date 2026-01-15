Ailelerden Adalet Arayışı

Ankara'da 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin davada aileye, çocukları öldürülen diğer ailelerden destek geldi. 14 ay önce halı sahaya giderken katledilen Muhammed Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, "Dayanışa dayanışa adalet arıyoruz hep birlikte. İnşallah adalet yerini bulur" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davaya destek vermek için gelen çocukları öldürülen mağdur aileler, adliye binası önünde toplandı. 14 ay önce halı sahaya giderken katledilen Muhammed Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, Hakan Çakır'ın ailesine destek olmak için geldiğini belirterek, "Maalesef 83 kişi olduk mağdur aileler olarak. Ben şu an hepsini temsilen buradayım. İstanbul'dan gelen 5 aile daha var. Dayanışa dayanışa adalet arıyoruz hep birlikte. İnşallah adalet yerini bulur" şeklinde konuştu.

"Cezaevi ortamları ağırlaştırılmalı"

Cezaların ağırlaştırılmasını istediklerini aktaran Mutluay, "Biz cezalar ağırlaştırılsın isterken maalesef içeriden affedilip çıkarılıyorlar. Akabinde cinayetler devam ediyor. Cezaevi ortamı çok rahat olduğu için insanlar çok kolay suç işliyor. Ortopedik yatakları kaldırsınlar, günde bir tabak çorba versinler. Bak bakalım ondan sonra kimse içeri girmeye cesaret edebilir mi? Ben bunu istiyorum. Cezaevi ortamları ağırlaştırılmalı" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar ölmesin"

Adaletin yerini bulmasını temenni ettiğini söyleyen Mutluay, "Muhammed daha 19 yaşındaydı. Hayalleri vardı. Evimin önüne gelin arabası hayal ederken cenaze arabası geldi. Çocuklar ölmesin diyorum" diye konuştu. - ANKARA