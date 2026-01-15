Ailelerden Adalet Arayışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ailelerden Adalet Arayışı

Ailelerden Adalet Arayışı
15.01.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da katledilen gencin davasında aileler dayanışma gösterdi, adalet talep etti.

Ankara'da 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin davada aileye, çocukları öldürülen diğer ailelerden destek geldi. 14 ay önce halı sahaya giderken katledilen Muhammed Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, "Dayanışa dayanışa adalet arıyoruz hep birlikte. İnşallah adalet yerini bulur" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davaya destek vermek için gelen çocukları öldürülen mağdur aileler, adliye binası önünde toplandı. 14 ay önce halı sahaya giderken katledilen Muhammed Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, Hakan Çakır'ın ailesine destek olmak için geldiğini belirterek, "Maalesef 83 kişi olduk mağdur aileler olarak. Ben şu an hepsini temsilen buradayım. İstanbul'dan gelen 5 aile daha var. Dayanışa dayanışa adalet arıyoruz hep birlikte. İnşallah adalet yerini bulur" şeklinde konuştu.

"Cezaevi ortamları ağırlaştırılmalı"

Cezaların ağırlaştırılmasını istediklerini aktaran Mutluay, "Biz cezalar ağırlaştırılsın isterken maalesef içeriden affedilip çıkarılıyorlar. Akabinde cinayetler devam ediyor. Cezaevi ortamı çok rahat olduğu için insanlar çok kolay suç işliyor. Ortopedik yatakları kaldırsınlar, günde bir tabak çorba versinler. Bak bakalım ondan sonra kimse içeri girmeye cesaret edebilir mi? Ben bunu istiyorum. Cezaevi ortamları ağırlaştırılmalı" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar ölmesin"

Adaletin yerini bulmasını temenni ettiğini söyleyen Mutluay, "Muhammed daha 19 yaşındaydı. Hayalleri vardı. Evimin önüne gelin arabası hayal ederken cenaze arabası geldi. Çocuklar ölmesin diyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3-sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ailelerden Adalet Arayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:02:15. #7.11#
SON DAKİKA: Ailelerden Adalet Arayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.