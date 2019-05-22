Son Dakika Haberleri: Aıma, Albert Long Hall'da Konser Verdi

Aıma, Albert Long Hall'da Konser Verdi

6 saat önce

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) Festival Orkestrası, piyanist İdil Biret ve genç kemancı İlke Işı Tuncer konser verdi.

Aıma, Albert Long Hall'da Konser Verdi, System.String[]
Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) Festival Orkestrası, piyanist İdil Biret ve genç kemancı İlke Işı Tuncer konser verdi.

Şef Orhun Orhon yönetimindeki konser, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de gerçekleşti.

Konserde dünyaca tanınan piyanist İdil Biret, Johann Sebastian Bach'ın şaheserlerinden biri olan "Re minör Konçertosu"nu, AIMA Masterclass öğrencilerinden 14 yaşındaki İlke Işı Tuncer ise Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim"inden "Yaz"ı yorumladı.

AIMA Masterclass'larına 21 yıl boyunca katılan ve bugün profesyonel kariyerlerine devam eden müzisyenlerden oluşan AIMA Festival Orkestrası ise Vivaldi'nin "Yaylılar İçin Konçerto"su ile Luigi Boccherini'nin "Fandango"sunu seslendirdi.

Genç kemancı İlke Işı Tuncer, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün İdil Biret gibi büyük bir devlet sanatçısıyla aynı konserde ve aynı sahnede bulunmuş olmak beni çok mutlu ediyor. Bana böyle bir fırsat verdikleri için AIMA ailesine ayrıca teşekkür ederim. Gelecekte çok daha fazla çalışıp en iyi yerlerde solist olmak istiyorum." dedi.

Keman çalmaya 6,5 yaşında başlayan Tuncer, AIMA topluluğuna 8 yaşındayken katıldığını ifade ederek, o yaştaki birisinin normal şartlarda kabul edilmediği için bir süre pasif katılımcı olarak devam ettikten sonra yaklaşık 5 yıldır AIMA Masterclass'lardan olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:28 Kaynak: AA
Kültür Sanat
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