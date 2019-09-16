Ajans Haberciliği Hizmet İçi Eğitimi

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince, Genç Yetenek Geliştirme Programını (GYGP) tamamlayan, kurumda çalışan gazetecilere yönelik "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitiminin altıncı dönemi başladı.

Haber Akademisi Direktörü Ümit Sönmez, AA Konferans Salonu'nda ilk ders öncesi yaptığı konuşmada, Genç Yetenek Geliştirme Programına katılanların farklı alanlarda uzmanlıkları olduğunu, kurum bünyesinde bu uzmanlıklarını en iyi şekilde göstereceklerine inandığını söyledi.

Kurum çalışanlarının dünyanın dört bir yanında haber peşinde koşturduğunu, her gün yüzlerce haber, fotoğraf ve görüntüyü dünya halklarının hizmetine sunduğunu aktaran Sönmez, yeni katılımcıların da bu çerçevenin içine gireceğini söyledi.

Sönmez, Genç Yetenek Geliştirme Programını tamamlayanların yaklaşık 3 aylık bir eğitim sonrasında göreve başlayacaklarını belirtti.

Haber Akademisi Eğitim Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir ise AA'nın 100 yıllık geleneklere sahip, ülkenin en stratejik kurumlarından biri olduğunu ifade etti.

Eğitim süresi içerisinde Anadolu Ajansı birim yöneticilerinin ve editörlerin katılımcılara kendi birimleri hakkında bilgi vereceğini, bu süreçte eğitime katılan usta gazetecilerden azami derecede faydalanmaları gerektiğini vurgulayan İşbilir, "Bu ülke ve AA, sizin gibi eğitim almış nitelikli insanlardan büyük beklentiler içerisindedir." dedi.

"Uzman haberci yetiştirilmesi gerekir"

Haber Akademisi Yayınlar Müdürü Hayri Çetinkuş da konuşmasında, Genç Yetenek Geliştirme Programının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı Haber Akademisi 2011'de personelinin gelişimini sağlamak ve eğitmek üzere kuruldu. Akademide eğitim almayan Anadolu Ajansı personeli yok. Hem eski hem de yeni personel eğitim aldı. Kendi personelimizi yetiştirmek üzere yaptığımız programların yanı sıra yurt dışından gelen gazetecilere yönelik olarak da eğitimlerimiz sürüyor. Uzman habercilik bugün çok önemli hale geldi. Mevcut habercilerin uzmanlığa sevk edilmesi ve uzman haberci yetiştirilmesi gerekir. Hangi dilde haber yazıyorsanız o dili çok iyi kullanmanız gerekiyor."