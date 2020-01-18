Ajax Sparta Rotterdam'i Domine Etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Ajax Sparta Rotterdam'i Domine Etti - Son Dakika Spor

Ajax Sparta Rotterdam'i Domine Etti

32 dakika önce

2017-18 sezonunda Ajax Johan Cruyff Stadyumu’nda Sparta Rotterdam’ı ağırladığı maçta 5-2’lik farklı bir galibiyet aldı. Ajax’in gollerini Huntelaar, Schone, Kluivert ve Ziyech kaydetti.

2017-18 sezonunda Ajax Johan Cruyff Stadyumu'nda Sparta Rotterdam'ı ağırladığı maçta 5-2'lik farklı bir galibiyet aldı. Ajax'in gollerini Huntelaar, Schone, Kluivert ve Ziyech kaydetti.

Ajax Sparta Rotterdam'i Domine Etti

Ajax, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19 
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