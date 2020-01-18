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Ajax Sparta Rotterdam'i Domine Etti
32 dakika önce
2017-18 sezonunda Ajax Johan Cruyff Stadyumu’nda Sparta Rotterdam’ı ağırladığı maçta 5-2’lik farklı bir galibiyet aldı. Ajax’in gollerini Huntelaar, Schone, Kluivert ve Ziyech kaydetti.
2017-18 sezonunda Ajax Johan Cruyff Stadyumu'nda Sparta Rotterdam'ı ağırladığı maçta 5-2'lik farklı bir galibiyet aldı. Ajax'in gollerini Huntelaar, Schone, Kluivert ve Ziyech kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19
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