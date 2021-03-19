Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti

Pop müziğin efsanesi 75 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, 9 yıllık sevgilisi 53 yaşındaki iş insanı Bülent Çavuşoğlu tarafından ihanete uğramıştı. Aldatılma şokuyla sarsılan Pekkan, sevgilisine, "Kapı açık, arkanı dön ve çık" restini çekmişti.

İKİNCİ ŞANSI VERDİ

O günden bu yana pişmanlık yaşayan ve her fırsatta Ajda Pekkan'a karşı jestlerde bulunan Bülent Çavuşoğlu, kendisini affettirmeyi başardı. İlişkisine yeniden bir şans daha veren Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile ikinci baharını yaşamaya başladı. Çift uzun aranın ardından ilk defa Bodrum'da yan yana geldi.

KALBİNİ AŞKA KAPAMIŞTI

İhnaetin ardından adı Hakan Altun'la aşk iddialarına karışan Süperstar, "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor" diyerek kalbini aşka kapamıştı.