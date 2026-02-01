AJet'in, Sabiha Gökçen- Tahran seferini yapan uçağı, hasta yolcu nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.
AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"VF 183 koduyla Sabiha Gökçen-Tahran seferini yapan yolcu uçağımız, rahatsızlanan yolcu nedeniyle acil iniş kodu vererek Ankara'ya iniş yapmıştır. Rahatsızlanan yolcu uçaktan indirilerek hastaneye kaldırılmıştır. Yeniden havalanan uçak Tahran'a inişini gerçekleştirmiştir."
Son Dakika › Güncel › AJet'in Uçağı Acil İniş Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?