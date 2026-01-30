AK Parti Anamur İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Başkanı Burak Bulut, programda yaptığı konuşmada, ?toplantının teşkilatları için hayırlara vesile olmasını diledi.
Toplantıya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Hasan Ufuk Çakır ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve partililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Anamur Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
