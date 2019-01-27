AK Parti Antalya Aday Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya
'da partisi adına yarışacak belediye başkan adaylarını açıkladı. Menderes Türel
'i daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Antalya Spor Salonu'nda, partisinin ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
AK Parti Antalya'da Aksu
, Kepez
, Elmalı
, Demre
, Gündoğmuş
, Gazipaşa
ilçelerinin yanı sıra büyükşehir belediyesi için mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi.
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Alanya
, Kemer
, Korkuteli
ve Finike
'de MHP
'nin adayını destekleyecek. Alanya'da Adem Murat Yücel
, Kemer'de Yusuf Üras
, Korkuteli'nde Ömer Niyazi İşlek
, Finike'de ise Nail Dülgeroğlu
Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
AK Parti'nin Antalya'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:
" Akseki
'de İbrahim Özkan, Aksu'da Halil Şahin
, Demre'de Süleyman Topçu, Döşemealtı
'nda Emre Efecan, Elmalı'da Ümit Öztekin
, Gazipaşa'da Adil Çelik
, Gündoğmuş'ta Mehmet Özeren
, İbradı
'da Hatice
Sekmen, Kaş'ta Mutlu Ulutaş, Kepez'de Hakan Tütüncü
, Konyaaltı
'nda Gaye Doğanoğlu, Kumluca
'da Hüsamettin Çetinkaya
, Manavgat
'ta Hasan Öz, Muratpaşa
'da Gökcen Özdoğan Enç
, Serik'te Enver Aputkan."