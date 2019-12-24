AK Parti Antalya teşkilatı, Akseki'de - Son Dakika
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AK Parti Antalya teşkilatı, Akseki'de

6 saat önce

AK Parti Antalya milletvekilleri, Akseki ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Antalya teşkilatı, Akseki'de, System.String[]

AK Parti Antalya milletvekilleri, Akseki ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, İlçe Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özkan, göreve geldikleri günden bu yana ilçenin her yönden gelişmesi adına projeler geliştirdiklerini söyledi.

Her yönüyle gelişmiş bir ilçe olması için çalıştıklarını vurgulayan Özkan, "Yeni dönemde de Akseki'nin kalkınması ve gelişmesi adına yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sosyal ve modern belediyecilik anlayışıyla hareket ederek ilçemizin her yönüyle gelişimine katkı koyacağız." dedi.

İbrahim Özkan, AK Parti, Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:58 Kaynak: AA
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