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Son Dakika Güncel AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına atanan Ekrem Başaran göreve başladı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına atanan Ekrem Başaran göreve başladı Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına getirilen Ekrem Başaran, göreve başladı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına atanan Ekrem Başaran göreve başladı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına getirilen Ekrem Başaran, göreve başladı.

Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başaran, başkan adaylığı sürecinin büyük olgunlukla geçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Başaran, birlik ve beraberlikte devam edileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şimdi birlik, dirlik ve kardeşlik içinde yeniden yollara düşme vaktidir. Millete hizmet yolunda kardeşliğimizi güçlendirme vaktidir. Herkese çok teşekkür ederim, bu birlik ve beraberliğin inşallah seçimlere, ilerilere kadar yaşamasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Biz Balıkesir'de güçlü bir AK Parti teşkilatı oluşturarak, partimizin hizmetlerini gönüllere dokunacak tarzda ne kadar canlı bir şekilde aktarabilirsek bu davaya hizmet etmiş olacağız."

Konuşmanın ardından eski İl Başkanı Ahmet Sağlam, Başaran'a görev beraatini verdi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve partililer katıldı.

Balıkesir, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:52 Kaynak: AA
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