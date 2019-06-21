AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım PERPA esnafı ile bir araya geldi
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- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı'nda bulunan Perpa'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:41 Kaynak: AA
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