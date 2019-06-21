Son Dakika Haberleri: AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım PERPA esnafı ile bir araya geldi
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AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım PERPA esnafı ile bir araya geldi

47 dakika önce

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı'nda bulunan Perpa'yı ziyaret etti.

- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın konuşması AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Okmeydanı'nda bulunan Perpa'yı ziyaret etti.
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım PERPA esnafı ile bir araya geldi
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:41 Kaynak: AA
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