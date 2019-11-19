Son Dakika Haberleri: AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız, istifa etti
Son Dakika Politika AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız, istifa etti - Son Dakika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız, istifa etti

6 saat önce

ÇANAKKALE AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız, istifa etti, System.String[]

ÇANAKKALE AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çanakkale AK Parti İl Başkanlığı görevini 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana yürüten Gültekin Yıldız, Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile yaptığı görüşmenin ardından, istifa kararını aldığını duyurdu. Yıldız, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 8 yıl önce merkez ilçe yönetim kurulu üyesi olarak başlayan, Merkez İlçe Başkanı ve Çanakkale İl Başkanı olarak aralıksız devam eden siyasi görevim, dün akşam Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir ile 7. Olağan Kongre çerçevesinde yaptığımız görüşme neticesinde, kendisine il başkanlığı görevimden istifamı sunmam ile son bulmuştur. İnşallah siyaseten verilen bu es hem şahsım hem de partimiz için hayırlara vesile olacaktır. 7. Olağan Kongre'nin partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, resmi görevim olsun olmasın partimin bir neferi olarak en iyi bildiğim şeyi yapacağımın, yani samimiyetle ve heyecanla Çanakkale'mize hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini istiyorum."


Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'de 7. istifa! Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız görevi bıraktığını açıkladı
AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi TBMM'de Bülent Ecevit tartışması Bu petek ile eviniz 7,5 liraya ısınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:21:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız, istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]