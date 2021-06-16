Çorum'un Sungurlu ilçesinde 32 bin dekar araziyi suyla buluşturacak olan Kırankışla Barajı'nda çalışmalar başladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, baraj inşaatında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

30 yıllık bir rüyanın gerçeğe dönüştüğünü dile getiren İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "Son yıllarda hayata geçirilen sulama projelerle mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu ihtiyacını temin etmeye devam ediyoruz. Bu anlamda Sungurlu ve bölge halkının yıllardır özlemi ve rüyası olan bir projeyi daha hayata geçirerek 30 yıllık bir rüyayı gerçeğe dönüştürüyoruz. Kırankışla Barajımız da çalışmalar başladı. 28 milyon metreküp rezerve sahip olacak barajımızın tamamlanmasıyla birlikte 32 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Ayrıca barajdan 6.3 milyon metreküpte içme suyu sağlanacak" dedi.

Sulu tarıma geçiş ve gelir getirici ürünlerin ekilmesiyle yöre çiftçisinin gelir seviyesinin artacağının altını çizen Ahlatcı, barajın yıllık ekonomiye 20 milyon lira katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - ÇORUM