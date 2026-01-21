AK Parti'den CHP'li Başkan'a Suç Duyurusu - Son Dakika
AK Parti'den CHP'li Başkan'a Suç Duyurusu

21.01.2026 22:24
AK Parti, CHP'li Ümit Kutlu hakkında Hüseyin Yayman'a hakaret nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Açıkgöz, Kırıkhan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Kutlu'nun sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda Yayman'a yönelik mesnetsiz ve hakaret niteliğinde sözler sarf edildiğini belirtti.

Kutlu'nun ifadelerine tepki gösteren Açıkgöz, "Siyasi eleştiri sınırlarını aşan, açıkça hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan bu ifadeler kabul edilemez bir seviyesizliktedir." dedi.

Hatay'ın sorunlarına çözüm üreten bir anlayışla çalıştıklarını dile getiren Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Sayın Hüseyin Yayman, deprem sürecinin ilk gününden itibaren Hataylı hemşehrilerimizin yanında olmuş, yaşanan her sorunu, ilgili mercilere taşıyarak çözüm üretmek için çaba göstermiştir. Bu gerçekler ortadayken, kişisel hakaretler üzerinden gündem oluşturma çabası, siyasi acziyetin açık bir göstergesidir. Hiç kimse, siyasi kimliğine veya bulunduğu makama güvenerek hakaret etme, aşağılayıcı dil kullanma ve tehdit savurma özgürlüğüne sahip değildir."

Açıkgöz, Kutlu hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Basın açıklamasına, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Eyüp Denizoğlu ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA

