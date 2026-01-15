AK Parti'den Eleştiriler: Susuzluğa Mahkum Ediyorsunuz - Son Dakika
AK Parti'den Eleştiriler: Susuzluğa Mahkum Ediyorsunuz

AK Parti'den Eleştiriler: Susuzluğa Mahkum Ediyorsunuz
15.01.2026 18:09
Faruk Acar, şehirlerin yönetiminde yaşanan sorunları ve halkın mağduriyetini eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Vatandaşlarımızı yıllar sonra yine susuzluğa mahkum etmenizi, çöp dağları arasında yaşamaya zorlamanızı, halkı trafikte çileye terk etmenizi ve şehirlerimizi 90'lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye'ye anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti'li Faruk Acar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7 yıldır şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediniz. Götüremediğiniz gibi 25 yıllık kazanımlarımızın bile gerisine götürdünüz. Üretmediniz, yönetemediniz; sadece şikayet ettiniz. Başka ve gizli gündemlerle uğraşırken halkı unuttunuz. Kaybedilen zaman, boşa harcanan kaynaklar ve görmezden gelinen sorunlar artık o kadar ayyuka çıktı ki kılıfına sığdıramıyorsunuz. Sahada gerçekleri açıkça dile getiren ve görünür kılan tüm teşkilat mensuplarımız; milletin zamanını, parasını ve hayatını kimlerin, nasıl heba ettiğini kararlılıkla anlatmaya tabii ki devam edecek. Vatandaşlarımızı yıllar sonra yine susuzluğa mahkum etmenizi, çöp dağları arasında yaşamaya zorlamanızı, halkı trafikte çileye terk etmenizi ve şehirlerimizi 90'lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye'ye anlatmaya devam edeceğiz. Yönetemediğiniz şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız bunları maalesef bizzat tecrübe ediyor zaten. Ama kusura bakmayın, sizin beceriksizliğinizi, basiretsizliğinizi, vizyonsuzluğunuzu bilmek bütün vatandaşlarımızın hakkı. Bu tablonun tüm Türkiye tarafından görülmesinden rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. İşte tam da bu yüzden, biz gerçekleri ortaya koydukça hoplamaya başlıyorsunuz. Hoplamayın, rahat olun. Biz daha yeni başlıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir teşkilatlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

