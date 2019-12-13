AK Parti'den İletişim Fakültesi açıklaması - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile yaptıkları görüşme neticesinde, Türker İnanoğlu'nun yaptırmakta olduğu binaya Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ismi verileceğini belirtti.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun Safranbolu'ya yaptırmakta olduğu iletişim fakültesine isminin verilmesi ile ilgili konuyu YÖK Başkanlığına ilettiklerini belirtti.

İnanoğlu'nun Safranbolu ve Karabük'ün önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Ünal, "YÖK Başkanlığı ile yaptığımız görüşme neticesinde, Türker İnanoğlu'nun yaptırmakta olduğu binaya Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ismi verilecektir. Bunun yanında, bina tamamlandığında bina içerisinde Türker İnanoğlu Müzesi ve Türker İnanoğlu Araştırma Merkezinin kurulması da gündemimizde bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ünal, İnanoğlu'na Safranbolu'ya kazandıracağı Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi için vatandaşlar adına teşekkür etti.