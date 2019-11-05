AK Parti'den Uzunoğlu ve Gülser'e ziyaret
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AK Parti, Çorum İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
AK Parti, Çorum İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı İl Jandarma Komutanı Uzunoğlu ve Emniyet Müdürü Gülser'e yeni görevinde başarılar dilediler.
Çorum'un bir huzur kenti olduğunu dile getiren AK Parti heyeti, özverili çalışmalarından dolayı güvenlik güçlerine teşekkür ettiler. - ÇORUM
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