Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Uzunoğlu ve Gülser'e ziyaret
Son Dakika Güncel AK Parti'den Uzunoğlu ve Gülser'e ziyaret

AK Parti'den Uzunoğlu ve Gülser'e ziyaret

6 saat önce

AK Parti, Çorum İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti'den Uzunoğlu ve Gülser'e ziyaret, System.String[]

AK Parti, Çorum İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı İl Jandarma Komutanı Uzunoğlu ve Emniyet Müdürü Gülser'e yeni görevinde başarılar dilediler.


Çorum'un bir huzur kenti olduğunu dile getiren AK Parti heyeti, özverili çalışmalarından dolayı güvenlik güçlerine teşekkür ettiler. - ÇORUM

AHMET SAMİ CEYLAN, AK Parti, Jandarma, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis TV, Erdoğan'ın konuşmasını kesip HDP'nin grup toplantısını yayınladı
Kadın astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor Çorum oğlunun öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması için geldiği adliyede kalp krizi geçirip öldü Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:18:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Uzunoğlu ve Gülser'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]