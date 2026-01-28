AK Parti, Deprem Mağdurlarına 455 Bin Konut Teslim Etti - Son Dakika
AK Parti, Deprem Mağdurlarına 455 Bin Konut Teslim Etti

AK Parti, Deprem Mağdurlarına 455 Bin Konut Teslim Etti
28.01.2026 17:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Elazığ'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 455 bin konutu kısa sürede deprem mağdurlarına teslim ettiğini vurguladı. Öğütken, devletin ve TOKİ'nin başarılı çalışmaları sayesinde bölgedeki sıkıntıların aşıldığını belirtti. AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu ise, algı siyasetine karşı duracaklarını ve eser üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, " Türkiye, dünya ülkelerinin birçoğunun başaramayacağı bir işi başararak 455 bin konutu 2 buçuk yıl gibi kısa bir sürede mağdurlara teslim etti" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, bir dizi ziyaret için Elazığ'a geldi. Partililerin havalimanında karşıladığı Öğütken, Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Öğütken, yaptığı konuşmada Elazığ'ın çok sıkıntılar yaşadığını hatırlatarak, "Bu sıkıntıları devletimizin sayesinde, hükümetimizin sayesinde, başarılı bir şekilde TOKİ'mizin sayesinde, Murat Kurum'umuzun sayesinde atlattı. Bir kere değil, iki defa yaşamış olduğumuz depremden dolayı hepimiz son derece üzüldük. Liderimiz halkına, vatandaşına, davasına, herkese sahip çıktığını çok net gösterdi ve tekrar yeni bir oluşum yaptı. Elhamdülillah 35 bin konut yapıldı. Bölgemizde maalesef ilk depremde 41 canımızı yitirdik. Daha sonraki depremimizde de yine tüm Türkiye'de, 11 ilimizde 53 bin 537 canımızı kaybettik. Aslında ekonomik açıdan Türkiye, dünya ülkelerinin birçoğunun başaramayacağı bir işi başardı ve 455 bin konutu 2 buçuk yıl gibi kısa bir sürede mağdurlara teslim etti. Kimse böyle evleri tahmin etmiyordu, bilmiyordu. Bizlere ne dediler; 'Bunlar bu işi yapamaz. 2 buçuk senede enkazı kaldıramaz.' Hep aynı algıyla hareket ediyorlar, vekili de böyle, başı da böyle. 11 ilimizi modern, güzel binalarla donattık. Sadece onlarla donatmadık. Yollar, kamu binaları, hastaneler, köprüler, altyapılar, sanayi ile alakalı tüm binalarımız sahiplerine teslim edildi" dedi.

"Algıyla siyaset yapanlara bu şehir asla müsaade etmeyecektir"

AK Parti Elazığ İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu ise, "AK Parti istişareyi esas alan bir harekettir. Bu dava milletin sesini dinleyen, sahadan kopmayan ve teşkilattan güç alan bir dava anlayışıdır. İstişare meclisimiz de bu anlayışın en somut göstergesidir. Bu davada yorulmak yok, küsmek yok, kenarda kalmak yok. Gönlünde Recep Tayyip Erdoğan sevgisi barındıran ve yolunda tecelli eden, davaya inanan her mensubumuz bizim başımızın tacıdır. Gönlümüz de, kalbimiz de her birine sonuna kadar açıktır. Çok açık ve net ifade etmek isteriz ki, algıyla siyaset yapanlara bu şehir asla müsaade etmeyecektir. Bu millet kimin çalıştığını, kimin konuştuğunu çok iyi anlayacak, izah edecek ve takdir edecektir. Algı siyasetine karşı bizim en büyük gücümüz bugün buradaki bu salonun hep birlikte ortaya koyduğu samimiyettir. Biz konuşmayız, eser ve hizmet üretir, gönüller almak için çaba harcarız. Biz suni siyasi gündem oluşturmak için uğraşmayız. Bizler şehir hastanesi yaparız, ilimiz hastanesiz kalmasın diye uğraş veririz. Mazeret üretmeyiz, gönül köprüleri ile birlikte Kömürhan Köprüsü gibi devasa projeler inşa etme peşine düşeriz. Biz algı oluşturmayız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ahmet Baha Öğütken, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, Deprem Mağdurlarına 455 Bin Konut Teslim Etti - Son Dakika


