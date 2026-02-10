AK Parti Edirne\'de Mahalle Buluşması

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen "Mahalle Başkanları ve Köy Temsilcileri Buluşması", Kırcasalih beldesinde gerçekleştirildi.

AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Koordinatörü Haydar Ali Yıldız, toplantıda, teşkilat yapısının önemine değinerek, mahalle ve köy temsilcilerinin partinin sahadaki en güçlü temsilcileri olduğunu söyledi.

AK Parti teşkilatlarının milletle doğrudan temas halinde olduğunu belirten Yıldız, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise AK Parti'nin insan odaklı siyaset anlayışıyla hareket ettiğini ifade ederek, altyapı ve doğal gaz yatırımlarının kentte önemli katkılar sağladığını kaydetti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da mahalle başkanları ve köy temsilcilerinin teşkilatın sahadaki en önemli unsurları olduğunu belirtti.

Edirne genelinde üye sayısının 48 bin 572'ye ulaştığını aktaran İba, bunun sahadaki çalışmaların sonucu olduğunu söyledi.

Kentte yürütülen yatırımlara da değinen İba, Uzunköprü Muradiye Camii'nin ibadete açıldığını, Selimiye Camii'nde de restorasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İba, baraj projeleri, yol çalışmaları ve sosyal konut projeleriyle Edirne'ye hizmet etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Toplantının sonunda mahalle başkanları ve köy temsilcilerinin talep ve önerileri dinlendi.

Programa, Batı Marmara Edirne İl Koordinatörü Hülya Özdağ Özen il ve ilçe teşkilat yöneticileri ile mahalle başkanları ve köy temsilcileri katıldı.