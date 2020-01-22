AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan ziyaretler - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, esnafı ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Selimiye Arastası esnafı ile bir araya geldi.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen İba, "Esnafımızı ziyaret ettik, onların isteklerini, şikayetlerini dinledik. Biz burada onların bir problemi varsa en kısa zamanda çözmek için elimizden geleni yapacağız. Sadece arasta çarşısındaki esnafımızı değil Edirne'deki tüm esnafımızı ilerleyen günlerde ziyaret etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İba ve Aksal, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt'u da ziyaret etti.