AK Parti Edirne İl Başkanı İba:

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 200 yataklı yeni Uzunköprü Devlet Hastanesinin proje ihalesinin yapıldığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'nin sağlık noktasında çok önemli bir seviyeye geldiğini belirtti.

Uzunköprü ilçesine yapılacak yeni devlet hastanesi için AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile yoğun çaba gösterdiklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Geçen günlerde ihale sürecinin başladığının müjdesini Uzunköprülü hemşehrilerimize vermiştik. Bugün ise Sağlık Bakanlığımızın attığı yeni adım ile 200 yataklı yeni Uzunköprü Devlet Hastanemizin ihalesi yapılmıştır. Uzunköprülü hemşehrilerimiz için önem arz eden hastanemiz, bölgemizin sağlık alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kapasite ve teknolojide olacaktır."