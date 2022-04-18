AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları sürüyor - Son Dakika
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AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları sürüyor

18.04.2022 14:05
AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları sürüyor

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programları devam ediyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programları devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Koçakelçi Lalapaşa ilçesinde düzenlenen programda ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

İftar sofralarını tek tek dolaşan İba ve Koçakelçi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ezanın okunmasıyla birlikte yapılan duanın ardından oruçlar açıldı.

İl Başkanı İba, ilçede gerçekleştirdikleri iftar ve ziyaretlerle ilgili "Lalapaşalı hemşerilerimizle oruçlarımızı açıp dualarımızı ettik. İftarımızdan sonra çay bahçesinde hemşerilerimizle ile bir araya geldik; demli çaylarımıza sohbetimizi ekledik. Rabbim bu güzel birliği daim kılsın."ifadelerini kullandı.

Bu arada Koçakelçi, Başkan İba'yı da makamında ziyaret ederek yaptıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, Edirne, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları sürüyor - Son Dakika


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