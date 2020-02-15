AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba'dan köylere ziyaret - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, köylerde ziyaretlerde bulundu.

Aksal ve İba, Musabeyli, Demirhanlı, Hacıumur, Karayusuf, Kayapa, Menekşesofular, Küçükdöllük, Hıdırağa, Hasanağa köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

İba, yaptığı açıklamada, köy ziyaretlerinin olumlu sonuç verdiğini belirterek, "Köy ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın sorunlarını kendilerinin ağzından dinliyoruz. Biz gerekenler ne ise en kısa sürede yapacağız. Köylerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelip sorunları yerinde dinlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.