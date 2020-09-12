AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'tan pazar yeri ziyareti - Son Dakika

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kurtlar köyünde pazar yeri ziyareti gerçekleştirdi.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra partililerin de yer aldığı ziyarette Bozkurt, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Ereğli'de birlik ve beraberlik içerisinde hizmetler getirmek için çalışacaklarını anlatan Bozkurt, "Güzel hizmetlere hep birlikte imza atacağız." dedi.