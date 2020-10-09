AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'tan ziyaret - Son Dakika

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

İlçe yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra AK Parti'li Ereğli Belediye Meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Bozkurt, birlik ve bütünlük içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme gayretinde olacaklarını belirten Bozkurt, "Biz geride is değil, iz bırakmak istiyoruz. Uzun yıllar siyasette yer almak gibi bir hedefimiz yok. Önemli olan Ereğli'ye kısa bir süre de olsa bir şeyler verebilmek. Tamamen düşüncemiz bu." dedi.

Posbıyık da Bozkurt ve ekibine başarı temennisinde bulundu.