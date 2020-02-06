AK Parti Erzincan ilçe kongreleri 22 Şubat 2020 Cumartesi itibariyle başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Erzincan ilçe kongreleri 22 Şubat 2020 Cumartesi itibariyle başlıyor - Son Dakika

AK Parti Erzincan ilçe kongreleri 22 Şubat 2020 Cumartesi itibariyle başlıyor

6 saat önce

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı koordinasyonunda ilçe parti kongreleri 22 Şubat 2020 Cumartesi itibariyle başlıyor.

AK Parti Erzincan ilçe kongreleri 22 Şubat 2020 Cumartesi itibariyle başlıyor, System.String[]

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı koordinasyonunda ilçe parti kongreleri 22 Şubat 2020 Cumartesi itibariyle başlıyor.


Kongre süreçlerine ilişkin AK Parti Erzincan İl Başkanlığı'ndan şu bilgilere yer verildi:


"İl kongre sürecimiz 08 Ağustos 2020 Cumartesi itibariyle başlayacak ve 29 Kasım 2020 Pazar günü itibariyle tamamlanmış olacak. İlçe kongrelerimiz Çayırlı'da 23 Şubat 2020 Pazar günü saat 11.00'de Belediye Düğün Salonu'nda, Kemah'ta 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 15.00'de Necati Bey Ortaokulu'nda, Kemaliye'de 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Otlukbeli'nde ise 23 Şubat 2020 Pazar günü saat 15.00'de Otlukbeli Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz." - ERZİNCAN

AK Parti, Erzincan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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