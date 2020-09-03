AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın acı günü - Son Dakika

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın amcası Rüstem Akdağ hayatını kaybetti.
Bursa'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akdağ için yarın Erzurum'da cenaze töreni düzenlenecek.
Rüstem Akdağ, Narmanlı Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cenaze sonrası taziyelerin sadece telefon ile kabul edileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:45 - Kaynak: AA
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