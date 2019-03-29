AK Parti Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, İspirlilerle Bir Araya Geldi
1 saat önce
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İspir'de esnafı gezdi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu
, İspir
'de esnafı gezdi. Esnafın sorunlarını dinleyen Milletvekili Taşkesenlioğlu, AK Parti İspir Belediye Başkanı Osman Çakır
'ı makamında ziyaret etti.
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İspir'e yaptığı ziyarette, AK Parti gençlik kolları ve çok sayıda kadınlarla bir araya geldi. Cumhur İttifakı MHP
Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun
için destek isteyen Milletvekili Taşkesenlioğlu, birlik beraberlik çağrısında bulundu.
İspir Belediye Başkanı Osman Çakır 'a yapmış olduğu hizmetten dolayı teşekkür eden Milletvekili Taştasenlioğlu, "Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli
'nin elini kaldırdığı Cumhur İttifak kapsamında Ahmet Coşkun' a destek oy istiyoruz" dedi.
Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayı Ahmet Coşkun'da vatandaşların sorunlarını dinleyerek seçildikleri takdirde en iyi hizmeti sunacaklarını söyledi. - ERZURUM
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden Açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi
İstanbul İçin Yapılan Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç! Fark Yüzde 1'in Altında
Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret
Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz