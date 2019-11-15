Son Dakika Haberleri: AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları bisiklet turu düzenledi
Son Dakika Güncel AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları bisiklet turu düzenledi - Son Dakika

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları bisiklet turu düzenledi

6 saat önce

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" nedeniyle bisiklet turu düzenledi.

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları bisiklet turu düzenledi, System.String[]

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" nedeniyle bisiklet turu düzenledi.

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Dönmez, yaptığı açıklamada, sporun ve fiziksel aktivitenin önemine değinerek, sağlıklı bir hayat için sporun hayat tarzı haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Dönmez, AK Partili gençler olarak sağlıklı yaşamın önemini insanlara anlatmak için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Güzel bir bisiklet turu gerçekleştirdik. Sağlıklı yaşam için hareket etmeliyiz, sağlıklı beslenmeliyiz ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmeliyiz. Hareketli yaşam sağlığımız için çok önemli. Diyabet haftası sebebiyle de hareketli yaşam tarzının önemine tekrar değinmek istedik." dedi.

Etkinliğe katılan İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Ayşe Özdemir de günlük yaşantısında da spor yapmaya gayret ettiğini belirterek, hareketli yaşam sayesinde stresle daha kolay baş ettiğini söyledi.

Yenikapı'dan başlayıp, Bakırköy sahiline kadar uzanan 5 kilometrelik parkurda 45 bisikletli pedal çevirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 01:52:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları bisiklet turu düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]