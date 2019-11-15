AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları bisiklet turu düzenledi

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" nedeniyle bisiklet turu düzenledi.

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Dönmez, yaptığı açıklamada, sporun ve fiziksel aktivitenin önemine değinerek, sağlıklı bir hayat için sporun hayat tarzı haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Dönmez, AK Partili gençler olarak sağlıklı yaşamın önemini insanlara anlatmak için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Güzel bir bisiklet turu gerçekleştirdik. Sağlıklı yaşam için hareket etmeliyiz, sağlıklı beslenmeliyiz ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmeliyiz. Hareketli yaşam sağlığımız için çok önemli. Diyabet haftası sebebiyle de hareketli yaşam tarzının önemine tekrar değinmek istedik." dedi.

Etkinliğe katılan İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Ayşe Özdemir de günlük yaşantısında da spor yapmaya gayret ettiğini belirterek, hareketli yaşam sayesinde stresle daha kolay baş ettiğini söyledi.

Yenikapı'dan başlayıp, Bakırköy sahiline kadar uzanan 5 kilometrelik parkurda 45 bisikletli pedal çevirdi.