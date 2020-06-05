AK Parti Gençlik Kolları, göletlere bin adet sazan balığı bıraktı - Son Dakika

AK Parti Gençlik Kolları, göletlere bin adet sazan balığı bıraktı

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla Gülşehir ilçesinde bulunan göletlere bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktı.

AK Parti Gençlik Kolları, göletlere bin adet sazan balığı bıraktı, System.String[]

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla Gülşehir ilçesinde bulunan göletlere bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktı.


AK Parti Nevşehir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, azalan balık popülasyonunu artırmak ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne dikkat çekmek amacıyla Gülşehir ilçesinde bulunan göletlere bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktı. İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker yaptığı açıklamada, "5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Su ürünlerinin desteklenmesi, balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla öncü bir hareket başlattık. Bugün itibariyle göletlerimize bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktık. 3 yıl içerisinde büyüyecek olan balıklarımız ekolojiye katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın yasal avlanma kurallarına uyarak avlanması durumunda barajlarımızdaki balık sayısı daha da artacaktır" dedi. - NEVŞEHİR

Dünya Çevre Günü, Gülşehir, Nevşehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 04:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları, göletlere bin adet sazan balığı bıraktı - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Gençlik Kolları, göletlere bin adet sazan balığı bıraktı - Son Dakika
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