AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Gamati ile görüştü - Son Dakika

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Dr. Cuma El-Gamati ile görüştü.
Görüşmede, Libya ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Efkan Ala ayrıca, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile bir araya geldi.
Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Büyükelçi Saparbekuly, Ala'yı, Kazakistan Nur Otan Partisi'nin 20. Kurultayı hakkında bilgilendirdi.
- Kaynak: AA
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