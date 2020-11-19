AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Gamati ile görüştü - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Gamati ile görüştü

19.11.2020 19:37
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Gamati ile görüştü, System.String[]

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Dr. Cuma El-Gamati ile görüştü.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Dr. Cuma El-Gamati ile görüştü.

Görüşmede, Libya ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Efkan Ala ayrıca, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile bir araya geldi.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Saparbekuly, Ala'yı, Kazakistan Nur Otan Partisi'nin 20. Kurultayı hakkında bilgilendirdi.

Kazakistan, Efkan Ala, AK Parti, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Gamati ile görüştü - Son Dakika


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