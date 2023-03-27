AK Partili isme canlı yayında "HÜDA PAR" sorusu: 150 bin oyu olan partinin size ne gibi katkısı olacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk ekranlarında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Yavuz, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

HÜDA PAR TARTIŞMALARINA DA DEĞİNDİ

Önceki gün 14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden gireceği açıklanan HÜDA PAR tartışmaları da Yavuz'a soruldu. Yavuz, konu hakkında "Hür Dava Partisi, bahsedildiği gibi Hizbullah'la bir alakaları olmadığını çok net ifade ettiler. Teröre karşı durduklarını söylüyorlar." dedi.

"PARTİLERİ BİRLEŞTİRMİYORUZ"

Yavuz, Canova'nın "Peki nasıl bir katkı umuyorsunuz HÜDA PAR'dan? Bir önceki seçimde 150 bin oydan bahsediliyor" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Biz partileri birleştirmiyoruz. Her parti kendi hükmü şahsiyetiyle orada duruyor.Biz ilkeler doğrultusunda bir araya geldik. Böyleyken mesele Cumhurbaşkanımıza desteği nasıl artırırızdan bakıyoruz. Geçmiş dönemde de HÜDA PAR destek vermişti, listelerden yer vermemiştik. Bu dönem listelerden yer veriyoruz."