Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Ürgüp'te

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Ürgüp'te

15 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ürgüp Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Ürgüp'te, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ürgüp Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fahri Yıldız'dan ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaya, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimde Ürgüp Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Aktürk'e verdiği destek ve belediye başkanlığı süresince ortaya koyduğu hizmetler nedeniyle Yıldız'a teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Yıldız tarafından Kaya'ya tablo ve üzerinde balon figürü olan kolye hediye edildi.

Kaya'ya ziyaret programında, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Ali Özer ve AK Parti Ürgüp Belediye Başkan Adayı Mehmet Aktürk de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:19 Kaynak: AA

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