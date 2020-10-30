Özhaseki:  Devletimizin ilgili birimleri var gücüyle çalışmaktadır - Son Dakika

Özhaseki: Devletimizin ilgili birimleri var gücüyle çalışmaktadır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İzmir'de meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşılmaktadır. Devletimizin ilgili birimleri var gücüyle çalışmaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem hepimizi ziyadesiyle üzdü. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimizin ilgili kurumları, tüm imkan ve birikimleriyle afetin hemen ardından ivedi bir şekilde bölgeye intikal etmiş ve arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır" ifadelerini kaydetti.

Özhaseki, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşılmaktadır. Devletimizin ilgili birimleri var gücüyle çalışmaktadır. Biz de AK Parti Yerel Yönetimler olarak; afet bölgesindeki olası ihtiyaçlar için seferberlik ilan ettik. İzmir'in yakın çevresindeki belediyelerimiz bölgeye ulaşmıştır ve çalışmalara doğrudan destek olmaktadır. Afet bölgesinde bulunan kurumlarımız ve belediyelerimiz ile iletişim halindeyiz. Olası bir ihtiyaç halinde 796 AK Belediyemiz tümüyle; arama kurtarma ekipleri, yaşamsal malzemeler ile teknik donanım ürünlerini ivedi bir şekilde bölgeye intikal ettirecek ve vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacaktır. Umudumuz ve dualarımız İzmir'deki kardeşlerimiz için. Buradan bir kez daha İzmir'e ve depremden etkilenen şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tekrarından korusun" dedi.

Haber: ANKARA,