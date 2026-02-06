AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: "Devletimiz, şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için geçen 3 yılda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: "Devletimiz, şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için geçen 3 yılda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor"

06.02.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, "Depremin ilk anından itibaren devletimiz, yaralarımızı sarmak, şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için geçen 3 yılda kesintisiz olarak bölgede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, "Depremin ilk anından itibaren devletimiz, yaralarımızı sarmak, şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için geçen 3 yılda kesintisiz olarak bölgede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 11 ilde meydana gelen depremlerin ardından yaşanılan acının ilk günkü gibi 85 milyonun yüreğinde olduğunu belirtti.

Tuncer, "Yitirdiğimiz tüm canlarımızı rahmetle, dualarla yad ediyoruz. Yakınlarını, sevdiklerini kaybeden her bir kardeşimize, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Hüznümüz daim, bir yanımız hep buruk. Birbirimizden güç alarak yüreklerimizi ve gayretlerimizi birleştirerek, iyiliği çoğaltarak en zor zamanları aştığımız gibi asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ile dayanışmamız büyüdü, birlik ve kardeşlik umutları çoğaldı. Depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanında olan devletimiz, yaralarımızı sarmak, şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için geçen 3 yılda kesintisiz olarak bölgede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

"Topyekün olarak şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan her adımın arkasında sağlam bir irade ve yılmaz bir kararlılık olduğunu dile getiren Tuncer, "Şehirlerimizin güçlenerek, geleceğe güvenle yeniden ayağa kalkması için gece gündüz çalışan her bir fedakar yüreğin emeği, bilgisi, tecrübesi ve gayreti var. Milletimizin devletimize olan sarsılmaz güveni var. Her bir yüreğe, emeğe müteşekkiriz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımız depremden etkilenen şehirlerde kapsamlı olarak yeniden inşa ve ihya sürecini sürdürüyor. Bugüne kadar vatandaşlarımıza teslim edilen 455 bin konut ve iş yeriyle birlikte altyapı, üstyapı, ulaşım ve haberleşme başta olmak üzere okullar, hastaneler, camiler, tarihi yapılarla, sanayisi, çevresi, yeşil alanlarıyla topyekün olarak şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz. Afetlere dirençli, planlı, çocukların sokaklarında güvenle oynadığı, ailelerin huzurla yaşadığı, geleceğe umutla bakan şehirler inşa etmek gayemizde ve gayretimizde kararlıyız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, AK Parti, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: 'Devletimiz, şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için geçen 3 yılda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

12:59
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:13:37. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: "Devletimiz, şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için geçen 3 yılda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.