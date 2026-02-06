AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: "Devletimiz, şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için geçen 3 yılda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, "Depremin ilk anından itibaren devletimiz, yaralarımızı sarmak, şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için geçen 3 yılda kesintisiz olarak bölgede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 11 ilde meydana gelen depremlerin ardından yaşanılan acının ilk günkü gibi 85 milyonun yüreğinde olduğunu belirtti.

Tuncer, "Yitirdiğimiz tüm canlarımızı rahmetle, dualarla yad ediyoruz. Yakınlarını, sevdiklerini kaybeden her bir kardeşimize, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Hüznümüz daim, bir yanımız hep buruk. Birbirimizden güç alarak yüreklerimizi ve gayretlerimizi birleştirerek, iyiliği çoğaltarak en zor zamanları aştığımız gibi asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ile dayanışmamız büyüdü, birlik ve kardeşlik umutları çoğaldı. Depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanında olan devletimiz, yaralarımızı sarmak, şehirlerimizi yeniden ihya ve inşa etmek için geçen 3 yılda kesintisiz olarak bölgede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

"Topyekün olarak şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan her adımın arkasında sağlam bir irade ve yılmaz bir kararlılık olduğunu dile getiren Tuncer, "Şehirlerimizin güçlenerek, geleceğe güvenle yeniden ayağa kalkması için gece gündüz çalışan her bir fedakar yüreğin emeği, bilgisi, tecrübesi ve gayreti var. Milletimizin devletimize olan sarsılmaz güveni var. Her bir yüreğe, emeğe müteşekkiriz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımız depremden etkilenen şehirlerde kapsamlı olarak yeniden inşa ve ihya sürecini sürdürüyor. Bugüne kadar vatandaşlarımıza teslim edilen 455 bin konut ve iş yeriyle birlikte altyapı, üstyapı, ulaşım ve haberleşme başta olmak üzere okullar, hastaneler, camiler, tarihi yapılarla, sanayisi, çevresi, yeşil alanlarıyla topyekün olarak şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz. Afetlere dirençli, planlı, çocukların sokaklarında güvenle oynadığı, ailelerin huzurla yaşadığı, geleceğe umutla bakan şehirler inşa etmek gayemizde ve gayretimizde kararlıyız" dedi. - ANKARA