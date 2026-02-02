AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hakkari'de basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hakkari'de basın toplantısında konuştu Açıklaması

02.02.2026 14:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, bugüne kadar tüm çalışmalarında oy birliğiyle kararlarını almıştır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, bugüne kadar tüm çalışmalarında oy birliğiyle kararlarını almıştır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ve inşallah örgüt verdiği sözlere uyduğu takdirde bu süreç daha ileri bir aşamaya geçecektir." dedi.

Yayman, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, kentin dününü ve bugününü bilen biri olarak yarınlarının daha güzel olacağına inandığını söyledi.

Kentin terörle ve şiddetle değil, kültür, sanatla anılması gerektiğini vurgulayan Yayman, Hakkari'nin kadim kültürünün Türkiye ve dünya tarafından bilinmesi gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

Çukurca'da yetişen incirleri, Şemdinli'deki üzümleri sadece Hakkarililerin değil, bütün Türkiye'nin bilmesi gerektiğini ifade eden Yayman, Berçelan Yaylası'ndan Cilo Buzulları'na kadar bölgedeki eşsiz tabiat güzelliklerinin, kültürel değerlerin artık daha fazla bilinmesini istediklerini kaydetti.

Yayman, yörenin kültürüyle, kardeşlik bağlarıyla, birlik ve beraberlikle öne çıkması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz de bu bağlamda başkanlarımızla beraber Hakkari'mize geldik. Değerli Valimizle çok önemli görüşme yaptık. Yine burada dün akşam Hakkari'mizin sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldik. Şehit ailemizi ziyaret ettik. İnşallah yarınımız, bugünümüzden daha iyi olacak. 86 milyon hepimiz eşit ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. İnşallah bu birlik ve beraberlik, kardeşlik duygusu içerisinde duygudaşlık, kaderdaşlık ve tarihdaşlık duygusu içinde Türkiye Yüzyılı'nı hepimizin yüzyılı yapmak için çalışıyoruz."

"Bu çözüm meselesinde Türkiye'de çok büyük bir mutabakat var"

Bir basın mensubunun "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik sorusunu yanıtlayan Yayman, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi sürecine aslında 'Milli Çözüm Süreci' diyebiliriz. 2025 yılında başlayan sürece de böylece Hakkari'de isimlendirmesini ilk defa dile getirmiş olacağız, 'Milli Çözüm Süreci' denebilir. Bu çözüm meselesinde Türkiye'de çok büyük bir mutabakat var. Ocak ayında yapılan anketlerde bu sürece verilen destek yüzde 75 civarındadır. Bu çok önemlidir. Milletimizin bu meselenin çözülmesi ve nihayete ermesi konusunda çok büyük desteği ve kararlılığı vardır. Hakkari'den bir kez daha söylemek istiyoruz: Bir devlet, bir millet politikasıdır. Bir al ver süreci değildir." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte çok tarihi adımların atıldığını, bunların devam ettiğini vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"İmralı Adası'ndan yapılan 27 Şubat açıklaması aslında silahların sadece ellerden değil, gönüllerden de bırakılması gerektiğini ortaya koymuştur. Örgütün bu çağrıya uyması ve dolayısıyla burada silahların tamamen bırakılması konusu önemlidir. Silahların yakılması çok tarihi bir adımdır. Bunun devam etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hem tespit hem teyit müessesesi işletilmek suretiyle çok önemli ilerlemeler sağlanacaktır. Bizim komisyonumuz gündemine hakimdir. Komisyonumuz yaklaşık 8 aydır yoğun bir mesai içerisinde Numan Kurtulmuş Başkanımızın başkanlığında çalışmalarını sürdürmektedir. Çok önemli dinlemeler gerçekleştirmiştir. Türkiye'de bu konuda sözü olan herkes dinlenilmiştir, fikirleri not edilmiştir ve nihai rapora yansıyacaktır."

"AK Parti çok önemli demokratikleşme adımlarını atmıştır"

Nihai raporun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yakın zamanda açıklanacağını bildiren Yayman, şunları paylaştı:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, bugüne kadar tüm çalışmalarında oy birliğiyle kararlarını almıştır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ve inşallah örgüt verdiği sözlere uyduğu takdirde bu süreç daha ileri bir aşamaya geçecektir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. AK Parti, çok önemli demokratikleşme adımlarını atmıştır. Bunu terör ve şiddetin devam ettiği dönemde dahi yapmıştır. Bu adımlara tüm milletimiz için 86 milyonun hayrına gördüğümüz için devam edeceğiz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında yürüyen süreçte çok önemli aşamalar geçilmiştir. İnşallah komisyonumuzun raporuyla yepyeni bir ortam doğacaktır."

Yayman, toplantının ardından çarşı merkezindeki iş yerlerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, kahvehanede kent sakinleriyle çay içti.

Daha sonra Hakkari Devlet Hastanesine geçen Yayman, burada tedavi gören hastaları ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Yayman'a, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Şeyhmus Dinçel, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve hastane yöneticileri eşlik etti.

Kaynak: AA

