AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Esnaf Ziyareti Yaptı
25 dakika önce
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un esnaf ziyaret etmesi Kurtulmuş'un vatandaşlarla sohbet etmesi BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gölhisar ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.
- AK Parti
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un esnaf ziyaret etmesi
Kurtulmuş'un vatandaşlarla sohbet etmesi BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gölhisar
ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:11 Kaynak: AA
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