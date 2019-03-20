Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Esnaf Ziyareti Yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Esnaf Ziyareti Yaptı

25 dakika önce

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un esnaf ziyaret etmesi Kurtulmuş'un vatandaşlarla sohbet etmesi BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gölhisar ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un esnaf ziyaret etmesi
Kurtulmuş'un vatandaşlarla sohbet etmesi BURDUR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gölhisar ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:11 Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel
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