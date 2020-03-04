AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'a sert tepki - Son Dakika

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'a sert tepki
6 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına tepki göstererek, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş cumhurbaşkanımız ve başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin grup başkanvekili eğer akli...
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:25 Kaynak: İHA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına tepki göstererek, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş cumhurbaşkanımız ve başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin grup başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş cumhurbaşkanımız ve başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin grup başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" dedi. - ANKARA
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