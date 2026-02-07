AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP'li milletvekillerini eleştirerek, kentte çöp, su ve körfez sorunlarının çözülmediğini söyledi.

Ege Bölgesi Erzurum Dernekleri Birliği Federasyonu ve Eskiizmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda "Geçmişten Geleceğe Herfene" programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan İnan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen depremin yüreklere düşürdüğü kor ateşin halen dün gibi akıllarda olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metanetli duruşuyla deprem bölgesinin yeniden inşa edildiğini, sözlerin tutulduğunu ve depremzedelerin sıcak yuvalarına kavuştuğunu ifade eden İnan, "Bugün deprem bölgesinde yüz binlerce kardeşimiz sıcak yuvasına kavuştuysa, şehirlerimiz yeniden ayağa kalktıysa, bu en başta sizlerin sayesindedir. Eğer siz, 2023'te o kritik virajda bize omuz vermeseydiniz, eğer siz, Erzurumlu kardeşlerimizin o sarsılmaz desteğiyle 'yaparsa Recep Tayyip Erdoğan Yapar' demeseydiniz, bugün deprem bölgesindeki o kardeşlerimiz bu desteğe, bu hizmete asla ulaşamazdı." dedi.

İnan, asrın felaketinin ardından şehirler yeniden kurulurken İzmir'de basit yağmurda bile şehri yönetemeyen bir yerel yönetim acziyetiyle karşı karşıya kalındığını anlattı.

Bugüne kadar İzmir'in zarar görmemesi için sustuklarını, yapıcı olduklarını, fakat nezaketlerinin zayıflık sanıldığını kaydeden İnan, şöyle konuştu:

"Sayın Tugay göreve geldiğin günden beri 'çöp tesisi yapacağız' diye vaatlerde bulunuyorsun. Bakın 2026 yılına girdik. Hala çıkmış bize eylül ayından itibaren 'başvuru yapacağım ve imza atacağım' diyor. Her zaman olduğu gibi bürokratik vakitler üretiyor. Artık buradan söylüyoruz, itirazımızı dile getiriyoruz. Bu rehaveti, bu ağırlığı üzerinizden atın. Sizin siyasi tembelliğinizden dolayı İzmirliler, Erzurumlular asla ve asla İzmir'de çöp dağlarına mahkum kalmak zorunda değil. İftira atarak artık sağa sola şu başarısızlıklarınızı örtme çabanızdan da vazgeçin. Biz İzmir'de yerel yönetim zafiyetlerini iftiralarla sineye çekecek asla değiliz. Formül çok basit. Atomu parçalamıyorsunuz. Bir, İzmir'e o çöp tesisini yapacaksınız. İki, İzmir'de su ve kayıp kaçağı önleyeceksiniz. Üç, kapkara hale getirdiğiniz körfezi masmavi hale getireceksiniz."

Eleştirisini sürdüren İnan, İzmirlilerin yerel hizmetler için kendilerine oy verdiğini, yapamıyorlarsa mazeret üretmemeleri gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Tugay'ın CHP'li İzmir milletvekilleriyle sorun yaşadığına işaret eden İnan, "O dedikodusunu yaptığın vekiller, onlar bu ilden aktarmalı şekilde milletvekili oldular. Oyu aldılar, şimdi ise aktarmalı İzmir milletvekilliği yapıyorlar. Onlar için İzmir sadece ve sadece bir durak. Biz ise aktarmasız doğrudan bizatihi İzmirliyiz. Bizim kökümüz de ölümüz de rotamız da burada." ifadelerini kullandı.

İnan, balığın baştan koktuğunu söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıllarca biz CHP zihniyeti için ne dedik? Çöp, çamur, çukur. Ama şimdi yeni üç şey daha eklendi. Hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk. Türk siyasetinde görülmemiş bir çıkar şebekesi ana muhalefetin de içine çökmüş durumda. Ne proje var, ne eser var, ne de millete fayda sağlayan tek bir adım var. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de sesleniyoruz. Sayın Özgür Özel, deprem bölgesine turist gibi gelip gidiyorsun. Ama görüyoruz ki deprem bölgesinde turist gibi dolaşmaktan başka bir şey de yapmıyorsun. Acı üzerinden siyaset devşirmeyi, oradaki yaraları kaşımayı bırak. Eğer gerçekten iş yapmak istiyorsan, eğer gerçekten bir sorumluluk almak istiyorsan İzmir'e gel. İzmir'in hakkını buradan savun. Kendi belediyen maaş ödeyemiyor, çöpü toplayamıyor. 'Orada turistik gezi yapacağına gel partinin İzmir'de yönettiği şu şehrin ve CHP'li belediyenin haline bak' diyoruz. Gel İzmir ile yüzleş. Emin olun ki gelemezler, yüzleri yok. Çünkü İzmirlinin oyunu alıp beceriksizliğin, bahanelerin arkasına saklanmak, Ankara'da yan gelip yatmak emin olun ki siyaset değil."

Programda Vali Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de konuşma yaptı.