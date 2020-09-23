AK Parti Gümüşhacıköy teşkilatından Kaymakam Fırat'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Yunus Emre Fırat'ı makamında ziyaret etti.

Fırat, ziyarette yaptığı konuşmada, Ömer Civek'e ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fırat, "Gümüşhacıköy, güzel ve geleceği olan bir ilçedir. Hep birlikte en güzel hizmetleri getirmek için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." dedi.

Civek ise yeni yönetim kurulu üyeleriyle kurumları ziyaret ettiklerini belirterek, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini aktardı.

Siyasi olarak vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar arasında hizmet köprüsü vazifesi gördüklerini ifade eden Civek, "Önemli olan burada ilçemize kalıcı hizmetler getirmek. Bunun için üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.