Ak Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Demir mazbatasını aldı - Son Dakika

AK Parti Merkez İlçe 7. Oğlan Kongresinde başkanlığa seçilen Cumhur Demir mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kuruluna gelen Demir'e mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Muhammed Çağlar Demir teslim etti.

Demir, resmi olarak görevi devraldığını belirterek, yeni kadrolarla Hakkari'ye hizmet etmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Ülkenin geleceği için belirlenen hedeflere ulaşılması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Demir, "36 köyümüz, Durankaya ile birlikte 22 mahallemiz var. İlk etapta mahalle ve köy teşkilatlarımızı kurup çalışmalarımıza başlayacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşılması için çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Görev alan arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.