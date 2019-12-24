AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AA'nın

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ay'a, AA Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik karelerle ilgili bilgiler verdi.

Ay, "haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da Saldırı", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini belirten Ay, "Vatandaşlarımızın doğru, tarafsız objektif kriterlerle haber alması çok anlamlı ve kıymetli. Bugün de oylama yaptık birbirinde güzel fotoğraflar söz konusu. AA'ya başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:38 Kaynak: AA
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