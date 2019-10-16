AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Emre Demirci Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti, Kaman ilçesi İl Genel Meclis Üyesi Emre Demirci, ilçe köylerinde altı ayda 10 milyon liralık yatırım gerçekleştiğini söyledi.



Demirci, açıklamasında; "Köy halkı ve muhtarlarının istekleri doğrultusunda öncelik sırasına göre İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği nezdinde çalışmalar sürdürülüyor. İlk 6 ayda yapılan çalışmalarda 10 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik"dedi.



Köylerde çalışmaların yolların asfaltlanması, içme suyu, motopomp olmak üzere yapıldığını ve sürdürüldüğünü anlatan İl Genel Meclis Üyesi Demirci, açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Seçimden sonra 6 ay içerisinde 4 kilometrelik Ömerhacılı köyü, yol sıcak asfalt çalışmasına 750 bin lira, Hamit-Çamsarı ve Yeniyapan köyleri arasındaki yolun asfaltlanması için 350 bin lira, Kekilliali ile Meryemkaşı köyü arasındaki yolun asfaltlanması için 150 bin lira, Ömerkahya köyü ile anayol bağlantı yolunun asfaltlanması için 50 bin lira, Meşeköy yolunun asfaltlanması için 110 bin lira ve Karakütük ile Molaosmanlar köyü arasındaki yolun asfaltlanması için 80 bin lira olmak üzere asfalt çalışmalarına toplamda 1 Milyon 490 bin lira harcama yapıldı.



İçme suyu kolektör yapımı ile motopomp için ise Köydes ile İl Özel İdaresi tarafından ortaklaşa yapılan çalışmalarla Hirfanlı, Savcılı Kurutlu, Kargınkızıközü, Savcılı Esentepe, Savcılı Kışla, Hamit, Çamsarı, Ağapınar, ve İmancı köylerimizin içme suyu için terfi binalarının yapımı ve motopomplarının yanı sıra ihale çalışması aşamasındaki Bayramözü köyü kolektör sistemi ile birlikte toplamda 1 Milyon 800 bin liralık yatırım gerçekleştirmiş bulunmaktayız.



Köy muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bakım ve onarım işleri için Kaman ilçemiz genelindeki köylerimize toplamda 120 bin liralık nakdi yardımda bulunduk. İhalesi yapılarak bu hafta içerisinde yapım çalışmaları başlayacak olan Savcılı Büyükoba köyü göleti kapalı sistem sulama projesine yaptığımız 4 Milyon 858 bin liralık yatırıma birlikte ilk 6 ayda toplamda 10 Milyon liraya yakın yatırım gerçekleştirmiş olduk." - KIRŞEHİR