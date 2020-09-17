AK Parti İlçe Başkanı Civek mazbatasını aldı - Son Dakika

AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığına seçilen Ömer Civek, mazbatasını aldı.

Mazbatasını Gümüşhacıköy İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yavuz Akan'dan alan Civek, burada yaptığı konuşmada, Gümüşhacıköy ilçe başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Resmi olarak görevi devir aldığını ifade eden Civek, yeni yönetim olarak AK Parti'ye yakışır bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Her zaman birlik ve beraberlik içinde olacaklarını aktaran Civek, "İnşallah birlik ve huzur içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kongremizde bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Seçilen bütün arkadaşlarımız ile birlikte ilçemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.