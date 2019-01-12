Son Dakika Haberleri: AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

10 dakika önce

AK Parti'de Nevşehir ilçe belediye başkan adayları belli oldu.

AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu, System.String[]
AK Parti'de Nevşehir ilçe belediye başkan adayları belli oldu.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde AK Parti'de Nevşehir'in ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'de Acıgöl Belediye Başkan adayı mevcut belediye başkanı Ercan Ertaş olurken, Avanos'ta Şaban Topuz, Derinkuyu'da Bülent Aksoy, Gülşehir'de Fatih Çiftçi, Hacıbektaş'ta Şenay Gök, Kozaklı'da Akif Kabukçuoğlu ve Ürgüp'te ise Mehmet Aktürk belediye başkan adayları olarak açıklandı.

AK Parti'de iki dönem Ürgüp Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Fahri Yıldız Belediye başkan adayı gösterilmedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Milletvekili, Bugüne Kadar Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor

Türk Kimyager, Karla Mücadelede Çığır Açacak Formül Geliştirdi Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:10:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]