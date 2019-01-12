AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

AK Parti'de Nevşehir ilçe belediye başkan adayları belli oldu.

AK Parti'de Nevşehir ilçe belediye başkan adayları belli oldu.



31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde AK Parti'de Nevşehir'in ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'de Acıgöl Belediye Başkan adayı mevcut belediye başkanı Ercan Ertaş olurken, Avanos'ta Şaban Topuz, Derinkuyu'da Bülent Aksoy, Gülşehir'de Fatih Çiftçi, Hacıbektaş'ta Şenay Gök, Kozaklı'da Akif Kabukçuoğlu ve Ürgüp'te ise Mehmet Aktürk belediye başkan adayları olarak açıklandı.



AK Parti'de iki dönem Ürgüp Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Fahri Yıldız Belediye başkan adayı gösterilmedi. - NEVŞEHİR

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