AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir\'den üye sayısının artışına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 7 ayda 149 bin 351 yeni üye ile İstanbul'daki toplam üye sayısını 2 milyon 145 bin 14'e ulaştırdıklarını söyledi.

Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarla ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde 81 ilde gerçekleştirilen üye çalışmalarının İstanbul verilerini değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirten Özdemir, 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre, AK Parti'nin üye sayısının Türkiye genelinde 664 bin 568 artarak, 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını bildirdi.

Özdemir, bu artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "İstanbul özelinde partimizin lokomotif gücü olan İstanbul teşkilatımız, il teşkilat başkanlığımız öncülüğünde 7 ay gibi kısa bir süre içerisinde üyelerimize 149 bin 351 yeni arkadaşlarımızı daha katarak, İstanbul'daki toplam üye sayımızı 2 milyon 145 bin 14 sayısına ulaştırmış bulunmaktayız. AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış, talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti'nin siyaseti kapalı salonlarda değil, milletin içinde ve milletle birlikte yürüttüğünü kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:

"Açıklanan üye sayısı artışı yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, 'Biz büyük bir aileyiz' anlayışıyla yoluna devam eden, güçlü bir siyasi harekettir. Bu sürecin oluşmasında ve olgunlaşmasında ve bu hikayenin gerçekleşmesinde, milletimizle olan güçlü bağımızı daha da güçlendirecek çalışmalar tabi ki çok etkili olmuştur. Hane ziyaretlerimizden çarşı, pazar ve esnaf ziyaretlerine AK nokta çalışmalarından yurt ve spor kulüpleri ziyaretlerine, gençlik ve kadın buluşmalarından sektör bazlı iş dünyası buluşmalarına, toplumun her kesimine ve herkese dokunan çalışmalarımızın etkisinin altını, özellikle çizmek isterim."

Özdemir, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Teşkilatların sahadaki gayreti, üyelerin fedakarlığı ve milletin desteğiyle büyüyen bu yapının, ülkenin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğini söyleyen Özdemir, Yargıtay'ın açıkladığı tablonun, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ve milletin partisi olmaya devam edeceğini gösterdiğini dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye geneli yapılan bu büyük başarının en önemli parametrelerinden biri olan İstanbul teşkilat çalışmaları, büyük bir çaba, gayret ve fedakarlık sonucu oluşmuştur. 'Her mahallesiyle ve her hikayesiyle İstanbul' diyerek çıktığımız yolculuğumuzda, bu sürecin ve bu hikayenin gerçekleşmesinde emeği olan il teşkilat başkanlığımız öncülüğünde, 3 kademe ilçe başkanlarımıza, tüm mahalle başkanlarımıza ve ilinden ilçesine, mahallesinden sokağına emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Özdemir'e, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Muhammed Abdulhalim Aksu da eşlik etti.