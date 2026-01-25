AK Parti Kadın Kolları\'ndan Filistin İçin Sanat Etkinliği

AK Parti Kadın Kolları, Filistin'de işgal altındaki toprakların ve Gazze'deki insanlık dramının sesi olmak için tüm illerde eş zamanlı "Filistin Temalı Duvar Boyama Etkinliği" gerçekleştirdi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde 81 il teşkilatının katılımıyla düzenlenen duvar boyama etkinliğinde sanatın ve dayanışmanın gücüyle Filistin halkının onurlu direnişine dikkat çekildi.

Ülke genelinde meydanları ve caddeleri tuvale dönüştüren kadın kolları teşkilatları, hazırladıkları çizimlerle hürriyetin, zeytin dallarının ve çocukların umudunun resmini çizdi.

Filistin davasına yönelik toplumsal duyarlılığın, şehirlerde kalıcı semboller haline getirilmesi hedeflenen çalışmada, aylardır ağır bir abluka altında olan Gazze'deki insani trajedinin yalnızca bir coğrafyanın sorunu değil, tüm insanlığın ortak vicdan ve haysiyet sınavı olduğu vurgulandı.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, çalışmayla AK kadınların toplumsal ve küresel meselelerde üstlendiği güçlü rolün altını çizdi.