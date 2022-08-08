AK Parti Karabük teşkilatı vatandaşlara aşure ikram etti - Son Dakika
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AK Parti Karabük teşkilatı vatandaşlara aşure ikram etti

08.08.2022 19:29
AK Parti Karabük teşkilatı vatandaşlara aşure ikram etti

AK Parti Karabük teşkilatınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

AK Parti Karabük teşkilatınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

İl Başkanlığı önünde düzenlenen programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, il ve ilçe teşkilatı temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Altınöz, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayı ile aşure gününün Türk milleti ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Şehadetlerinin 1383'üncü sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle hürmetle yad ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

İsmail Altınöz, Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Karabük teşkilatı vatandaşlara aşure ikram etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Karabük teşkilatı vatandaşlara aşure ikram etti - Son Dakika
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