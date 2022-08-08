AK Parti Karabük teşkilatı vatandaşlara aşure ikram etti

AK Parti Karabük teşkilatınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

İl Başkanlığı önünde düzenlenen programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, il ve ilçe teşkilatı temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Altınöz, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayı ile aşure gününün Türk milleti ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Şehadetlerinin 1383'üncü sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle hürmetle yad ediyorum." dedi.