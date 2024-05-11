ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin raporu Kongre'ye sundu - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin raporu Kongre'ye sundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin hazırlanan raporu ABD Kongresi'ne sundu. Raporda, ABD silahlarının uluslararası hukuka aykırı şekilde kullanılmış olabileceği belirtilirken, İsrail'e sivil kayıpları azaltma konusunda eleştiriler yapıldı.

11.05.2024 08:55
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin hazırlanan raporu ABD Kongresi'ne sundu. ABD silahlarının Gazze'de uluslararası hukuka aykırı şekilde kullanılmış olabileceği belirtilen raporda, bu konuda kesin bilgiye sahip olunmadığı ifade edildi. Raporda sivil kayıpları azaltma konusunda İsrail'e yönelik eleştiriler dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin merakla beklenen raporu ABD Kongresi'ne sundu. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan diplomatların görüşleri ile Pentagon ve Beyaz Saray'dan sağlanan bilgiler ışığında hazırlanan raporda İsrail'e yönelik eleştiriler dikkat çekti. İsrail'in 1 Ocak 2023'ten bu yılın Nisan ayı sonuna kadar olan dönemde uluslararası insani hukuku ihlal ettiğine dair iddialar olduğu belirtilen raporda, bu eylemlerde ABD silahlarının kullanılıp kullanılmadığına dair "kesin bilgiye" sahip olunmadığı ifade edildi. Buna rağmen, İsrail'in ABD yapımı savunma malzemelerine önemli ölçüde bağımlı olduğuna dikkat çekilen raporda, "Bu malzemelerin 7 Ekim'den bu yana İsrail güvenlik güçleri tarafından uluslararası insani hukuk yükümlülüklerine veya sivillere yönelik zararı azaltmaya yönelik uygulamalara aykırı şekilde kullanılmış olabileceğini değerlendirmek mümkündür" ifadeleri kullanıldı. Raporda, Gazze'deki şartların bölgede yaşanan bireysel olaylara ilişkin kesin bulgulara ulaşmayı zorlaştırdığı kaydedildi.

"Sivil yardım miktarı yetersiz"

İsrail'in 7 Ekim'den sonraki ilk aylarda insani yardım akışını artırmak için ABD hükümetiyle "tam olarak işbirliği yapmadığı" belirtilen raporda, son zamanlarda ise bu yöndeki çabalarda "önemli artış olduğu" tespiti yapıldı. Buna rağmen, Filistinli sivillere ulaşan yardımın miktarının "yetersiz" kalmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, "Şu anda İsrail hükümetinin ABD insani yardımının taşınmasını veya teslim edilmesini yasakladığını veya başka bir şekilde kısıtladığını değerlendirmiyoruz" denildi.

İsrail ordusuna eleştiri

Raporda, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sivil kayıpları azaltma konusunda başarısız olmakla eleştirildi. İsrail ordusunun sivillere yönelik zararı azaltabilecek bilgi, deneyim ve teknolojiye sahip olduğu vurgulanan raporda, "Yüksek seviyelerdeki sivil kayıplar da dahil sahadan elde edilen sonuçlar, IDF'nin tedbirleri her durumda etkili bir şekilde kullanıp kullanmadığı konusunda önemli soru işaretleri yaratmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in sivil kayıpları önlemek adına Gazzelileri saldırılar hakkında önceden bilgilendirmeye çalıştığı iddia edilen raporda, "Çatışmalarda bildirilen sivil kayıp oranı aynı zamanda İsrail'in ihtiyati tedbirlerinin etkinliği hakkında da ciddi soruları gündeme getiriyor" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin raporu Kongre'ye sundu - Son Dakika

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